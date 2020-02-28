В Европейской бизнес ассоциации высказались о неблагоприятной ситуации для ведения бизнеса в Украине

Новости Бизнеса:В "ЕБА" заявили, что в Украине сейчас не самая благоприятная ситуация для ведения бизнеса.

Согласно исследованию Европейской бизнес ассоциации (European Business Association, EBA), 69,1% малых предпринимателей считают экономическую ситуацию в Украине неблагоприятной для ведения бизнеса.

Соответствующие результаты исследования Индекс настроений малого бизнеса обнародованы на сайте EBA.

Так, самыми большими препятствиями в 2019 году для бизнеса участники опроса назвали налоговую нагрузку (49,6% опрошенных) и высокий уровень коррупции (46%), однако в 2018 году эти показатели были выше: 56,4% и 51,9%, соответственно.

Удовлетворены положением дел в своем бизнесе за 2019 год 42% респондентов, в 2018 году этот показатель составлял 31,6%, неудовлетворены - 29,2% (в 2018 году таких было 38,4%).

Около трети участников опроса (31,4%) считают, что за последние полгода ситуация в их бизнесе улучшилась (в 2018 году этот показатель составлял 30%), и только 29,6% заявили об ухудшении ситуации (44,4% в 2018).

Улучшения положения дел в своем бизнесе в ближайшие полгода ждут 58,7% опрошенных, 40,8% планируют нанимать новых людей, а 44,6% - увеличивать уровень заработной платы своим работникам. Также в 2019 году 40,7% респондентов заявили, что довольны уровнем своих доходов, однако 59,3% отметили, что хотели бы зарабатывать больше.

В EBA отмечают, что в целом индекс настроений малого бизнеса в 2019 году вырос до 3 пунктов, тогда как в 2018 году он составлял 2,7. Индекс определяется по четырем показателям: оценка текущего состояния бизнеса, динамика развития бизнеса за последние 6 месяцев, прогноз ситуации на следующие 6 месяцев и оценка экономической ситуации. Исследование проводилось с 29 октября по 18 декабря 2019 года, в нем приняли участие 632 владельца и директора малого бизнеса в Украине всех сфер деятельности.