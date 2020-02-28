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Эпидемия коронавируса: Украинские агроэкспортеры теряют деньги из-за болезни

Эпидемия коронавируса: Украинские агроэкспортеры теряют деньги из-за болезни
13:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:В Украине экспортеры аграрной продукции получают меньше прибыли на рынках Азии из-за распространившегося коронавируса.

Украинские экспортеры аграрной продукции получают меньше прибыли на рынках Азии, чем могли бы, из-за подорожания морской логистики вследствие эпидемии коронавируса.

Об этом сказал председатель Украинской ассоциации аграрного экспорта (УААЭ) Дмитрий Крошка.

При этом эксперт подчеркивает, что речь идет не только об экспорте украинской продукции в Китай – коронавирус стал фактором, который повлиял на все рынки сбыта в Азиатском регионе.

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“Логистические компании подняли цены на свои услуги примерно на 40%. Таким образом, увеличилась себестоимость продукции, которую Украина поставляет морским путем в Азиатский регион – это не только Китай, но еще и Индонезия, Малайзия, Сингапур, Гонконг, а также страны Персидского залива и другие”, - сказал он.

По его словам, подорожание логистики связано с тем, что Китай из-за коронавируса сам начал меньше экспортировать, из-за чего уменьшился товарооборот и выход в море судов с контейнерами.

Больше всего это отразилось на экспорте товаров с добавленной стоимостью, которые перевозятся в контейнерах - мясо птицы, яйца, свежие яблоки и прочие фрукты, мороженое и различные товары в упаковке. 

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Как отмечает эксперт, вызываемая коронавирусом пневмония стимулирует спрос на свежие фрукты, однако в подобной ситуации Украине сложно конкурировать с другими странами-экспортерами с более дешевой продукцией и близким к азиатскому региону расположением.

“Это сильно повлияло на экспортеров яблок, где и без того стоимость логистики – это 30% стоимости всего контейнера. Также Украина уже очень уступает Турции по экспорту яиц в страны Азии. Чем дальше от рынка расположена страна, тем больше ее затраты на логистику, что делает ее менее конкурентоспособной”, - подчеркнул Крошка.

Он отмечает, что украинские поставщики теряют прибыль, не сокращая при этом объемы поставок.

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“Для украинских экспортеров это скорее ограничение возможностей, упущенная выгода, просто меньше заработка вследствие больших трат на перевозку”, - сказал эксперт.

Как сообщалось ранее, в конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань.

Всемирная организация здравоохранения 30 января 2020 года объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

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По состоянию на 27 февраля в мире было зарегистрировано 82 тыс. 164 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 2 тыс. 801 - летальные, выздоровели 32 тыс. 897 человек.

По информации украинского Министерства здравоохранения, в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая не зафиксировано.

Международный валютный фонд прогнозирует замедление темпов роста мировой экономики из-за коронавируса на 0,1 процентных пункта - до 3,2%.

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Украина, Рынок, Экспортеры, Аграрная продукция, УААЭ.
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