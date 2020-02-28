Эпидемия коронавируса: Украинские агроэкспортеры теряют деньги из-за болезни

Новости Бизнеса:В Украине экспортеры аграрной продукции получают меньше прибыли на рынках Азии из-за распространившегося коронавируса.

Украинские экспортеры аграрной продукции получают меньше прибыли на рынках Азии, чем могли бы, из-за подорожания морской логистики вследствие эпидемии коронавируса.

Об этом сказал председатель Украинской ассоциации аграрного экспорта (УААЭ) Дмитрий Крошка.

При этом эксперт подчеркивает, что речь идет не только об экспорте украинской продукции в Китай – коронавирус стал фактором, который повлиял на все рынки сбыта в Азиатском регионе.

“Логистические компании подняли цены на свои услуги примерно на 40%. Таким образом, увеличилась себестоимость продукции, которую Украина поставляет морским путем в Азиатский регион – это не только Китай, но еще и Индонезия, Малайзия, Сингапур, Гонконг, а также страны Персидского залива и другие”, - сказал он.

По его словам, подорожание логистики связано с тем, что Китай из-за коронавируса сам начал меньше экспортировать, из-за чего уменьшился товарооборот и выход в море судов с контейнерами.

Больше всего это отразилось на экспорте товаров с добавленной стоимостью, которые перевозятся в контейнерах - мясо птицы, яйца, свежие яблоки и прочие фрукты, мороженое и различные товары в упаковке.

Как отмечает эксперт, вызываемая коронавирусом пневмония стимулирует спрос на свежие фрукты, однако в подобной ситуации Украине сложно конкурировать с другими странами-экспортерами с более дешевой продукцией и близким к азиатскому региону расположением.

“Это сильно повлияло на экспортеров яблок, где и без того стоимость логистики – это 30% стоимости всего контейнера. Также Украина уже очень уступает Турции по экспорту яиц в страны Азии. Чем дальше от рынка расположена страна, тем больше ее затраты на логистику, что делает ее менее конкурентоспособной”, - подчеркнул Крошка.

Он отмечает, что украинские поставщики теряют прибыль, не сокращая при этом объемы поставок.

“Для украинских экспортеров это скорее ограничение возможностей, упущенная выгода, просто меньше заработка вследствие больших трат на перевозку”, - сказал эксперт.

Как сообщалось ранее, в конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань.

Всемирная организация здравоохранения 30 января 2020 года объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

По состоянию на 27 февраля в мире было зарегистрировано 82 тыс. 164 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 2 тыс. 801 - летальные, выздоровели 32 тыс. 897 человек.

По информации украинского Министерства здравоохранения, в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая не зафиксировано.

Международный валютный фонд прогнозирует замедление темпов роста мировой экономики из-за коронавируса на 0,1 процентных пункта - до 3,2%.