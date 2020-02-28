В Украине за месяц зарегистрировали более 1200 новых случаев ВИЧ

Новости Украины:В Украине за прошедший месяц зафиксировали более 1200 случаев заболевания на ВИЧ.

За январь этого года в Украине зарегистрировано 1268 новых случаев ВИЧ-инфекции.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"В январе 2020 г. в Украине официально зарегистрировано 1 268 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 322 пациентов диагностирован СПИД, а 176 человек умерли от СПИДа", - говорится в сообщении.

В ЦОЗ отмечают, что самым распространенным путем инфицирования ВИЧ в Украине по состоянию на 1 ноября этого года остается половой путь передачи инфекции.

В то же время, в Центре отмечают, что сейчас в мире количество новых случаев инфицирования ВИЧ и число смертей от СПИДа за последние годы сократилось, а количество людей, получающих лечение, увеличилось.

"Своевременное диагностирование ВИЧ и начало лечения гарантирует долгую полноценную жизнь. Тестирование на ВИЧ в Украине бесплатное. Эту услугу сейчас могут предоставлять все учреждения здравоохранения первичного звена и около тысячи вторичного и третичного", - отмечают в Центре общественного здоровья.

Адреса кабинетов "Доверие" можно узнать на сайте Центра общественного здоровья.

Всего, с начала эпидемии, в мире 74,9 млн инфицировались ВИЧ и 32 млн умерли от болезней, вызванных СПИДом.