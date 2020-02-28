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В Бюджете Украины за два года недосчитали 25 миллиардов от "теневого рынка" горючего

В Бюджете Украины за два года недосчитали 25 миллиардов от "теневого рынка" горючего
12:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook.com

Новости Бизнеса:В национальном бюджете за 2 прошедших года недосчитались акцизного налога на сумму 25 млрд гривен.

Счетная палата обнаружила, что за 2 года объем "теневого рынка" бензина и дизтоплива мог составлять до 4,6 млн тонн, а госбюджет недополучил акцизного налога на сумму 25 млрд грн.

Об этом сообщил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан в Facebook.

"Четверть от официального ВВП Украины, или 846 млрд грн, составляют теневые операции. Это данные исследования НБУ и других ведомств. Причем значительная часть теневой экономики порождена наличными расчетами - 702 млрд грн. Счетная палата всячески способствует процессу детенизации экономики Украины. Например, по результатам аудита эффективности администрирования поступлений в госбюджет от реализации горючего нашими аудиторами было выявлено, что за 2 года объем "теневого рынка" бензина и дизтоплива мог составлять до 4,6 млн тонн, а госбюджет недополучил акцизного налога на сумму 25 млрд грн", - написал Пацкан. 

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Он отметил, что Счетная палата предоставила конкретные рекомендации ГФС, как улучшить их работу по администрированию этого акциза. Результат - уже внесены соответствующие изменения в Налоговый кодекс. 

Другой пример - в прошлом году провели аудит по взиманию акциза с табака и табачных изделий. Заключение Счетной - из-за значительного объема теневого рынка в этой сфере в госбюджет в 2018 году не было уплачено около 2 млрд грн, подчеркнул чиновник.

По мнению наших специалистов, изменить ситуацию может внедрение автоматизированной системы контроля за оборотом подакцизных товаров (алкогольных напитков и табачных изделий) "Электронная акцизная марка". 

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"К сожалению, теневая экономика есть даже в развитых странах, однако ее масштабы относительно небольшие - 5-15% ВВП. По оценкам экспертов, она составляет 14% в Германии, 11% во Франции и 8% в Швейцарии. Украина должна выйти на уровень развитых стран. Для этого нужно принять ряд мер, в частности - в борьбе с коррупцией и кражами из госбюджета. И Счетная палата прилагает максимум усилий, чтобы государственные средства не оседали в карманах нечистых на руку субъектов, а государство получало соответствующие налоги в полном объеме ", - заметил Пацкан.

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НБУ, Украина, ВВП, Финансы.
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