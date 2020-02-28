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Столкновения в "Барабашово": В Харькове полиция задержала более 55 человек

Столкновения в "Барабашово": В Харькове полиция задержала более 55 человек
12:00 Сегодня Телеграф УНН Фото:hk.npu.gov.ua

Новости Украины:В Харькове после столкновений в Барабашово полиция задержала более полсотни человек.

В Харькове правоохранители задержали 55 человек, причастных к противоправным действиям на рынке "Барабашово". Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

"В рамках открытого уголовного производства в Киевский отдел полиции доставлены 55 граждан в возрасте от 19 до 55 лет. Все они сейчас задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении. 

Напомним, что 27 февраля около 11:30 по улице Амурской возле рынка "Барабашово" произошли столкновения с участием около 100 человек. Неизвестные применили пиротехнику, слезоточивый газ и спецсредства.  

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Полицейские изъяли на месте происшествия резиновые дубинки, газовые баллончики и травматические пистолеты. 

Специалисты взрывотехнического управления никаких взрывоопасных предметов не обнаружили. Вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 294 (Массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Следственные действия продолжаются.

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Украина, Харьков, Столкновения, Нацполиция, ГУНП, Разбои.
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