В МИД Украины планируют сделать Британию своим стратегическим партнером

Новости Украины:Василий Боднар сделал заявление касательно дальнейших переговоров с Великобританией.

В четверг украинская сторона начала официальные переговоры с Великобританией по новому базовому соглашению, ключевыми элементами которого являются стратегическое партнерство и визовый диалог.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Вчера мы начали официальные переговоры с Великобританией по новому базовому соглашению, прежде всего ее политической части. Ключевыми элементами этого документа для нас стратегическое партнерство и визовый диалог", - написал Боднар.

Дипломат напомнил, что одной из причин Brexit было недовольство Лондона миграционной политикой ЕС.

"Правительство Джонсона кардинально пересматривает свою визово-миграционную политику и существенно усиливает пограничный контроль. В этих условиях мы начинаем диалог по визовым вопросам с Великобританией, с целью создания комфортных условий поездок наших граждан. Задача ставим перед собой и партнерами чрезвычайно амбициозные. Однако, говорить о конкретных результатах можно будет только по результатам переговоров, но точно не в их начале", - добавил он.