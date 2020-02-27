Украина и Британия начали переговоры о безвизе

Новости Украины:Украина начала переговоры с Великобританией относительно политического сотрудничества.

Министерство иностранных дел Украины начало официальные переговоры по заключению с Великобританией двустороннего соглашения о сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве. Об этом МИД сообщил в Twitter.

"Начались официальные переговоры с делегацией Великобритании по двустороннему соглашению относительно политического сотрудничества, свободной торговли и партнерства. Ключевые вопросы: стратегическое партнерство и визовый диалог Украины и Великобритании", - говорится в сообщении.

Ранее посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в видеообращении заявила, что Соединенное Королевство останется хорошим другом и надежным партнером Украины и после выхода страны из Европейского Союза.

Она отметила, что Великобритания надеется углубить и расширить сотрудничество с Украиной в следующие годы. Для этого надо заключить новое двустороннее соглашение между Британией и Украиной о торговых и политических отношениях, работа над которой сейчас идет и должна быть завершена до конца года.

Напомним, с 31 января 2020 года в Украине вводят временный безвизовый режим для граждан Великобритании.

Согласно указу президента Владимира Зеленского, британцы смогут приезжать в Украину без виз до 31 января 2021 года.