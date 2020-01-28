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После Brexit Украина на год введет безвиз для граждан Британии

После Brexit Украина на год введет безвиз для граждан Британии
11:11 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости Украины:Украина намерена на один год ввести безвизовый режим для граждан Великобритании после Brexit.

Президент Украины Владимир Зеленский 31 января подпишет указ, которым введет безвизовый режим для граждан Великобритании сроком на один год.

Об этом говорится в статье "Безвиз после Brexit: почему Украина возобновит безвизовый режим для Британии только на год".

Безвизовый въезд для британцев в Украину был введен еще в 2005 году. Но эта норма перестанет действовать с 1 февраля, когда Великобритания выйдет из ЕС.

Решение президента Зеленского еще не объявлено, но оно уже принято. Несколько раз, на разных уровнях, о нем сообщили британской стороне. А учитывая то, что до Brexit остаются считанные дни - оно уже не должно измениться.

"Британские путешественники не пострадают. Ожидается, что в день выхода Британии из ЕС Зеленский подпишет указ, которым введет безвиз сроком на один год. Продление этого срока возможно, но оно не может быть бесконечным", - говорится в статье.

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Отмечается, что условия такого продления в указе не прописаны, но Лондон о них знает: должно начаться хоть какое-то движение к визовому упрощению или либерализации.

Украина стремится получить от Британии план действий по визовой либерализации наподобие того, который у нас был с ЕС.

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ЕС, Великобритания, Brexit, Безвиз, Безвиз после Brexit.
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