Торговое соглашение США и Великобритании: Вашингтон хочет быстро уладить вопрос

Новости мира:США хотят заключить торговое соглашение с Британией до конца 2020 года.

Соединенные Штаты Америки уже к концу этого года хотят уладить вопрос касательно нового торгового соглашения с Великобританией. Об этом говорит министр финансов США Стив Мнучин, передает ВВС.

По мнению министра, Великобритания может одновременно вести переговоры по торговому соглашению как с ЕС, так и с США. Он также сообщил, что США готовы выделить достаточное количество ресурсов, чтобы заключить договор с Великобританией уже в этом году.

"Мы говорили, что наша цель - ваша цель - пытаться достичь оба этих торговых соглашения в этом году. И я думаю, что с позиции США мы готовы выделить много ресурсов. У Великобритании и США очень похожи экономики с большой ориентацией на услуги, и я думаю, это будут очень важные отношения", - сказал он.

Как сообщалось ранее, rоролева Великобритании Елизавета II в четверг подписала законопроект о Brexit, что окончательно придало ему статус британского закона.

Напомним, законопроект о выходе Великобритании из ЕС в среду, 22 января, прошел все этапы утверждения в парламенте. Как сообщает BBC, теперь его должна одобрить королева, после чего он вступит в силу.