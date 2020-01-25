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Brexit приближается: ЕС назначил посла в Британии

Brexit приближается: ЕС назначил посла в Британии
14:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:ЕС назначил португальского дипломата собственным послом в Великобритании.

С приближением выхода Великобритании из ЕС Брюссель назначил опытного дипломата Жоао Вале де Альмейда собственным послом в Лондоне.

"Португальский дипломат Жоао Вале де Альмейда в пятницу был назначен председателем будущей дипломатической миссии ЕС в Великобритании после Brexit, который состоится 31 января", - говорится в сообщении.

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррелль заявил, что Альмейда возглавит первую дипломатическую миссию ЕС в Соединенном Королевстве с первого февраля.

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В своем заявлении Боррелль отметил, что миссия ЕС в Лондоне также будет отвечать за Северную Ирландию, добавив, что миссия в Лондоне будет представлять ЕС, поскольку Великобритания станет посторонним государством для Евросоюза.

Жоао Вале де Альмейда имеет опыт работы послом в США в 2010-2014 годах. До назначения главой миссии в Лондоне он был послом ЕС в ООН.

Прощай ЕС: Джонсон подписал соглашение о Brexit

Как сообщалось ранее, 24 января президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и президент Европейского совета Шарль Мишель подписали соглашение о выходе Великобритании из ЕС (Brexit), что открывает путь к ратификации этого документа Европейским парламентом. Глава правительства Великобритании Борис Джонсон также подписал соглашение о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза.

Выход Великобритании из ЕС состоится в полночь 31 января 2020.

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ЕС, Великобритания, Brexit, Жоао Вале де Алмейда.
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