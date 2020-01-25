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Страшное землетрясение в Турции: в ЕС заявили о полной поддержке

Страшное землетрясение в Турции: в ЕС заявили о полной поддержке
08:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Боррель заявил о полной солидарность ЕС с народом Турции в связи с землетрясением.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе внимательно отслеживают ситуацию после землетрясения, случившегося на востоке Турции.

"Наши мысли обращены к народу Турции, к семьям жертв разрушительного землетрясения, обрушившегося на Элязыг, и ко всем раненым и пострадавшим. Мы внимательно следим (за ситуацией - ред.). Полная солидарность с народом Турции", - написал глава дипломатии ЕС в своем твиттере в ночь на субботу.

Землетрясение в провинции Элязыг на востоке Турции привело, по последним данным, к гибели по меньшей мере 15 человек, сообщили турецкие СМИ.

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Кроме того, травмы получили 553 человека. Часть погибших и пострадавших - жители Элязыга, а часть - провинции Малатья.

В район, где произошло землетрясение, спасатели уже доставили 1689 палаток, 1656 походных кроватей и 9200 одеял.

Ранее министр МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что в результате землетрясения разрушены около десятка зданий.

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ЕС, Турция, Землетрясение, Жозеп Боррель.
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