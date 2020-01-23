Парламент Британии принял законопроект о Brexit

Новости мира:В силу законопроект о Brexit может вступить уже в четверг, 23 января.

Законопроект о выходе Великобритании из ЕС в среду, 22 января, прошел все этапы утверждения в парламенте. Как сообщает BBC, теперь его должна одобрить королева, после чего он вступит в силу.

Отмечается, что в силу законопроект о Brexit может вступить уже в четверг, 23 января.

Как сообщалось, выход Великобритании из Евросоюза состоится 31 января. В июне 2016 года на референдуме в Великобритании 52% граждан высказались за выход страны из ЕС, 48% выступили за то, чтобы остаться в составе Европейского Союза.