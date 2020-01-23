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Парламент Британии принял законопроект о Brexit

Парламент Британии принял законопроект о Brexit
07:02 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В силу законопроект о Brexit может вступить уже в четверг, 23 января.

Законопроект о выходе Великобритании из ЕС в среду, 22 января, прошел все этапы утверждения в парламенте. Как сообщает BBC, теперь его должна одобрить королева, после чего он вступит в силу.

Отмечается, что в силу законопроект о Brexit может вступить уже в четверг, 23 января.

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Как сообщалось, выход Великобритании из Евросоюза состоится 31 января. В июне 2016 года на референдуме в Великобритании 52% граждан высказались за выход страны из ЕС, 48% выступили за то, чтобы остаться в составе Европейского Союза.

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ЕС, Великобритания, Законопроект, Brexit, Парламент Британии.
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