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Суббота, 29.02.2020
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Украинцы продолжают наращивать долги за коммуналку

Украинцы продолжают наращивать долги за коммуналку
10:24 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг составила 61,5 млрд гривень.

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в январе 2020 года увеличилась на 6,7% и составила 61,5 миллиарда гривен (без учета электроэнергии). Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

По данным Госстата, с начала 2020 года с населением заключено 4,9 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 38,6 млн грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 37,4 млн грн.

В целом в январе украинцы уплатили за жилкомуслуги 19,5 млрд грн, что составило 83,1% начисленной за этот месяц суммы. За поставку электроэнергии уплачено 5,5 млрд грн.

В Украине накопилось три миллиарда зарплатного долга

Наиболее высокий уровень оплаты жилкомуслуг в январе-2020 зафиксирован в Киевской (101,9% суммы начислений), Тернопольской (94,6%) и Сумской (92,5%) областях.

Наиболее низкий уровень оплаты – в Донецкой, Луганской, Одесской и Черкасской областях (73-78% суммы начислений).

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Тарифы, Госстат, Коммуналка, Долги за коммуналку.
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