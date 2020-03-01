За неделю богатейшие люди мира лишились крупной суммы денег

Bloomberg проанализировал состояние 500 богатейших людей мира, в агенстве определили, что целом около 80% миллиардеров из списка Bloomberg в этом году находятся в минусе.
Причиной стало падение мировых фондовых рынков на фоне быстрого распространения коронавируса за пределами Китая.
Об этом сообщает Bloomberg.
Самые большие потери понесли:
Джефф Безос (-11,9 млрд дол)
Билл Гейтс (-10 млрд дол)
Бернар Арно (-9,1 млрд дол)
Илон Маск (-9 млрд дол)
Уоррен Баффетт (-8,8 млрд дол)
Амансио Ортеги (-6,8 млрд дол)
Марк Цукерберг (-6,6 млрд дол)
Ларри Пейдж (-6,4 млрд дол)
Карлос Слима (-6,3 млрд дол)
Сергей Брин (-6,2 млрд дол)
Как известно, на торгах Американской фондовой биржи в четверг, 27 февраля, индексы показали наихудшее падение со времен финансового кризиса 2008 года.