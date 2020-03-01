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За неделю богатейшие люди мира лишились крупной суммы денег

За неделю богатейшие люди мира лишились крупной суммы денег
11:31 Сегодня Телеграф Экономическая правда

Новости Бизнеса:Состояние богатейших людей мира за короткий срок сократилось на 444 миллиарда долларов.

Bloomberg проанализировал состояние 500 богатейших людей мира, в агенстве определили, что целом около 80% миллиардеров из списка Bloomberg в этом году находятся в минусе.

Причиной стало падение мировых фондовых рынков на фоне быстрого распространения коронавируса за пределами Китая.

Об этом сообщает Bloomberg.

Самые большие потери понесли:

  • Джефф Безос (-11,9 млрд дол)

  • Билл Гейтс (-10 млрд дол)

  • Бернар Арно (-9,1 млрд дол)

  • Илон Маск (-9 млрд дол)

  • Уоррен Баффетт (-8,8 млрд дол)

  • Амансио Ортеги (-6,8 млрд дол)

  • Марк Цукерберг (-6,6 млрд дол)

  • Ларри Пейдж (-6,4 млрд дол)

  • Карлос Слима (-6,3 млрд дол)

  • Сергей Брин (-6,2 млрд дол)

Безос вновь продал часть акций Amazon

Как известно, на торгах Американской фондовой биржи в четверг, 27 февраля, индексы показали наихудшее падение со времен финансового кризиса 2008 года.

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Все по теме:

Билл Гейтс, Рейтинг, Марк Цукерберг, Бернар Арно, Уоррен Баффетт, Джефф Безос, Ларри Пейдж, Сергей Брин, Илон Маск, Карлос Слима, Амансио Ортеги.
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