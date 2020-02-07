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Безос вновь продал часть акций Amazon

Безос вновь продал часть акций Amazon
17:26 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Богатейший человек мира продал за неделю акций Amazon почти на $3,5 миллиарда.

Гендиректор Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос продал за прошедшую неделю акции своей компании на сумму в $3,49 миллиарда.

Об этом сообщает MarketWatch со ссылкой на справку Безоса, которую он заполнил для Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

"Джефф Безос продал акций Amazon на почти 3,5 миллиарда долларов США за минувшую неделю", - отмечается в сообщении.

В целом речь идет о более 1,7 миллиона акций на сумму в $3,49 миллиарда.

Отчетность превзошла все ожидания: акции Amazon выросли на 9,9%

Отмечается, что количество проданных за четыре дня акций составляет всего 4% от доли Безоса в компании.

В августе прошлого года Безос продал около 1,5 миллиона акций на сумму $2,84 миллиарда.

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Акции, Акция, Amazon, Джефф Безос.
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