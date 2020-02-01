Отчетность превзошла все ожидания: акции Amazon выросли на 9,9%

Новости Бизнеса:После публикации отчетности капитализация Amazon превысила 1 триллион долларов.

После публикации финансовой отчетности за 4 квартал 2019 года капитализация компании Amazon превысила 1 триллион долларов по итогам торгов 31 января.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что акции Amazon выросли на 9,9% - это самый крупный однодневный прирост с октября 2017 года. Акции выросли на фоне публикации успешной финансовой отчетности компании, которая превзошла прогнозы экспертов.

В отчетности говорится, что чистая прибыль Amazon за последние три месяца 2019 года выросла до 3,3 млрд долларов при выручке в 87,4 млрд долларов.

Из-за резкого роста акций Amazon на постмаркете основатель компании Джефф Безос увеличил свое состояние на 13 миллиардов долларов за 15 минут.