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Настоящие гиганты: рейтинг самых дорогих брендов мира

Настоящие гиганты: рейтинг самых дорогих брендов мира
13:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Amazon осталась самым дорогим брендом мира, ее стоимость превысила $220 млрд/

Американский интернет-ритейлер Amazon.com. Inc. занял первое место в рейтинге самых дорогих брендов мира третий год подряд, при этом его стоимость достигла рекордных $220,8 млрд, свидетельствуют результаты ежегодного исследования консалтинговой фирмы Brand Finance.

В рейтинг текущего года попали 44 ритейлера, их совокупная стоимость составила около $800 млрд, что делает сектор третьим самым дорогим после технологического и банковского.

Технологический гигант Google переместился с третьего на второе место, его стоимость выросла на 11,9%, до $159,72 млрд. Тройку лидеров замыкает Apple, стоимость которой сократилась на 8,5% и составила $140,52 млрд.

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На четвертом месте осталась компания Microsoft, хотя ее стоимость снизилась на 2,1% и составила $117,07 млрд. Пятое место, как и в прошлом году, занимает южнокорейская Samsung (+3,5%, $94,49 млрд).

Американский ритейлер Walmart Inc. переместился с 11 на восьмое место, войдя в топ-10 самых дорогих брендов. Его стоимость увеличилась на 14,2%, до $77,52 млрд. I

В Китае самым дорогим брендом владеет банк Industrial & Commercial Bank of China (ICBC). Он переместился в рейтинге на шестое место с восьмого (+1,2%, $80,79 млрд).

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Среди европейских компаний наивысшее (11-е) место по стоимости бренда занимает германский Mercedes-Benz - его стоимость выросла на 7,8%, до $65,04 млрд. Больше в двадцатке европейских компаний нет, тогда как представителей США в общей сложности 9 из 20, Китая - 8.

Лидером по показателю "сила бренда" осталась компания Ferrari. Сравнительная сила бренда учитывает инвестиции в маркетинг и рекламу, акционерный капитал, а также результаты деятельности компаний. Из 500 отслеживаемых Brand Finance наименований лишь 12 получили высший рейтинг в этой категории - "AAA+".

На втором месте находится Disney, третье место занимает WeChat, четвертое - Сбербанк, пятое - Deloitte.

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Google, Apple, Microsoft, Рейтинг, Amazon, Бренд, Компания.
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