В Минфине объяснили, невыполнения бюджета в феврале

Новости Бизнеса:В Минфине связывают недовыполнение бюджета на 6,7% с несоответствием фактических макропоказателей прогнозным.

Доходы государственного бюджета в феврале были выполнены на 95,3% от росписи, сообщили в Минфине.

"Во второй половине 2019 года экономика Украины столкнулась с новыми макроэкономическими реалиями, в частности речь идет об укреплении курса гривни и падении цены на импортные газ и нефть, которые негативно повлияли на доходы государственного бюджета. Эти же тенденции продолжились в 2020 году и стали причиной невыполнения доходов государственного бюджета в январе 2020 года. Но комплекс мероприятий, наработанный Минфином, ГНС и ГТС в ответ на новые вызовы, позволили улучшить состояние выполнения доходов общего фонда государственного бюджета в феврале по сравнению с показателем января 2020 года. Так, в феврале Госналоговая служба перевыполнила роспись по доходам, которые она администрирует, на 2,5 млрд грн. Дополнительным вызовом конца февраля стало ухудшение ситуации на глобальном рынке капиталов, которое негативно повлияло на спрос на ОВГЗ", — рассказали в Минфине.

По оперативным данным Казначейства, в феврале доходы общего фонда государственного бюджета составили 62,2 млрд грн, что на 9,9% выше февраля 2019 года. В частности, более высокая среднемесячная заработная плата способствовала увеличению поступлений от НДФЛ. Доходы от НДС выросли из-за увеличения потребления на фоне роста доходов населения.

"В целом, по оперативным данным ГКСУ, доходы общего фонда государственного бюджета в феврале были выполнены на 93,7% от росписи, а совокупные доходы государственного бюджета (вместе общего и специального) составляли 95,3% от росписи. Причины, которые усложнили выполнение росписи в январе этого года, повлияли и в феврале, хотя отставание сократилось. Речь идет о разнице между фактическими макроэкономическими показателями и теми, которые были заложены в государственном бюджете на 2020 год. В частности, речь идет об укреплении курса гривни, более низких объемах импорта (в эквиваленте доллара США), более низких ценах на природный газ, более медленном росте средней заработной платы, чем было учтено в бюджетных показателях на 2020 год", — сообщили в Минфине.

Доходы, за администрирование которых отвечает Государственная таможенная служба, составили 22,6 млрд грн или 78,3% от росписи из-за укрепления гривни и сокращения объемов импорта.