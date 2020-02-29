Работа в Украине в 2020 году: кого ищут работодатели и какие навыки требуют

Новости Бизнеса:60% украинских работодателей испытывают острую нехватку кадров, но кого они ищут?

Более 70% работодателей готовы повысить заработную плату, чтобы удержать сотрудника на должности. 69% предложат премии как дополнительный бонус, а 20% дадут возможность повысить квалификацию на дополнительных курсах.

Об этом свидетельствуют данные опроса портала OLX Работа. В нем приняли участие более 2 200 респондентов, причастных к подбору персонала. Среди них есть hr-специалисты и рекрутеры, но подавляющее большинство – почти 1 600, это владельцы бизнеса, занимающиеся формированием стратегии поиска новых сотрудников.

Большинство респондентов работают в компаниях со штатом до 20 человек – 62%. Остро нехватку кадров испытывают 60% опрошенных, но меньше всего об этом беспокоятся те, кто работают в компании со штатом 1 000 человек и выше, а также те, у кого он меньше 20 сотрудников.

Несмотря на это, крупные компании находятся в постоянном поиске новых людей – это указали 66% респондентов, а организации с более скромным штатом обновляют свои кадры реже.

По данным OLX Работа, 15% работодателей ищут офисных работников и более 12% – инженеров на производство. Молодые специалисты и студенты интересуют 11% работодателей.

Чаще всего ищут рабочий персонал – почти 36%, однако найти их, как оказалось, труднее всего.

Владельцы связывают сложность с тем, что нужны узкоспециализированные сотрудники, а вот рекрутеры видят проблему в низкой предложенной заработной плате. Другими причинами назвали активную трудовую миграцию, плохую подготовку работников, безответственность и лень кандидатов.

Работодатели на первом интервью в основном обращают внимание на такие характеристики, как:

профессиональные навыки – на них обращают внимание 52% опрошенных;

личностные качества – 47%;

на третьем месте – наличие опыта работы (38%).

При этом для владельцев важнее первые два критерия, и меньше волнуют знание языков и соответствие резюме вакансии. Только 9% работодателей интересует уровень образования кандидата.

Среди важных soft skills указывали ответственность – 80% опрошенных, способность быстро учиться – 54% и пунктуальность – 38%. Только для 17% владельцев бизнеса неконфликтность является важной чертой.

В свою очередь работодатели готовы предложить потенциальным сотрудникам официальное оформление – 62%, еще 60% обещают нормированный график, более 36% предоставляют оплачиваемый отпуск, а 31% – оплачиваемый больничный.

Респонденты достаточно высоко оценивают уровень заработной платы в своей компании – 41% считают его рыночным, 25% – чуть выше рыночного и 18% – высоким.

Из бонусов работодатели преимущественно предлагают денежные премии – их готовы давать 74% опрошенных работодателей, курсы повышения квалификации оплачивают 22% опрошенных, мобильную связь компенсируют 21%.

Также встречались варианты ответов как гибкий график, отдых за границей, карьерный рост.

Работодатели считают, что повышение заработной платы – это лучший инструмент для удержания работника на должности, именно так ответили 70% респондентов. Из них больше половины готовы поднимать оклады на 10-20%.

Кроме платформы OLX Работа, респонденты ищут сотрудников:

на специализированных сайтах – 44%;

по рекомендациям коллег – 17%;

по рекомендациям друзей, знакомых – 15%;

в соцсетях – 11%;

почти 6% размещают объявления в газетах, метро и на остановках.

Напомним, по состоянию на 1 февраля 2020 года задолженность по выплате зарплаты в Украине составила 3,034 млрд грн, что на 16% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.