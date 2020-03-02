Цены на "черное золото" уверенно идут вверх

Новости Бизнеса:Мировые цены на нефть эталонных марок существенно выросли на надеждах об усилении сокращений добычи ОПЕК и его партнерами.

Цены на нефть выросли примерно на 3% в понедельник после достижения многолетних минимумов, так как надежды на сокращение добычи ОПЕК компенсировали опасения о влиянии вспышки коронавируса на спрос. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на $1,59 (3,2%) - до $51,26 за баррель. В пятницу их цена упала на $1,66 (3,18%), составив на закрытие $50,52 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличились на $1,32 (на 2,95%) - до $46,08 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена рухнула на $2,33 (4,95%), завершив день на уровне $44,76 за баррель. На прошлой неделе цена WTI обвалилась на 16,2%, что стало максимальным падением с декабря 2008 года.

Brent и WTI выросли впервые после шестидневного снижения на фоне опасений о вспышке коронавирусе, унесшей почти 3.000 жизней и взбудораживший мировые рынки. На прошлой неделе акции снизились максимально со времен финансового кризиса 2008 года.

"С одной стороны, в отношении мирового спроса на нефть и нефтепродукты все довольно мрачно", - сказал Лахлан Шоу, руководитель отдела сырьевых исследований в National Australia Bank.

В то же время Саудовская Аравия призывает к согласованию сокращения добычи на 1 миллион баррелей в сутки на этой неделе, а центральные банки все сильнее сигнализируют о желании вмешаться и поддержать рынки, снизив процентные ставки.

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 50,91 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 48,59 доллара за баррель, что на 1 доллар 8 центов ниже уровня закрытия торгов ($49,67).