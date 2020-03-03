Крупная сделка: Фонд гарантирования продал активы банков на 269 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на прошлой неделе продал активы 12 банков на 269,20 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
"В течение прошлой недели (24.02. - 28.02.2020) состоялась продажа активов 12 банков, находящихся в управлении фонда, на общую сумму 269,20 млн грн", - говорится в сообщении.
Из них на сумму 214,03 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 25,61 млн грн - по реализации основных средств банков.
Кроме того, 29,51 млн грн получено в результате продажи дебиторской задолженности перед банками, 0,05 млн грн - от продажи монет и банковских металлов.
Как сообщалось ранее, Фонд гарантирования вкладов физических лиц на прошлой неделе планировал продать активы банков, находящихся в управлении фонда, на 2,85 млрд грн.