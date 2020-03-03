Крупная сделка: Фонд гарантирования продал активы банков на 269 миллионов

Новости Бизнеса:За прошлую неделю Фонд гарантирования продал активы 12 банков на более чем 269 миллионов.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на прошлой неделе продал активы 12 банков на 269,20 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

"В течение прошлой недели (24.02. - 28.02.2020) состоялась продажа активов 12 банков, находящихся в управлении фонда, на общую сумму 269,20 млн грн", - говорится в сообщении.

Из них на сумму 214,03 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 25,61 млн грн - по реализации основных средств банков.

Кроме того, 29,51 млн грн получено в результате продажи дебиторской задолженности перед банками, 0,05 млн грн - от продажи монет и банковских металлов.

Как сообщалось ранее, Фонд гарантирования вкладов физических лиц на прошлой неделе планировал продать активы банков, находящихся в управлении фонда, на 2,85 млрд грн.