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Запасы газа: как Украина закончила зиму

Запасы газа: как Украина закончила зиму
11:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ЭП

Новости Бизнеса:Украина вошла в весну с запасами в ПХГ в 1,6-1,9 раза больше предыдущих пяти лет.

Украина с 1 ноября 2019 года по 29 февраля 2020 года снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 27,2% (на 5 млрд 925,65 млн куб. м) – до 15 млрд 858,03 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

В т.ч. в феврале отбор составил 1,128 млрд куб. м, в январе – 1,948 млрд куб. м, в декабре – 1,831 млрд куб. м, в ноябре – 1,022 млрд куб. м (закачка - 0,004 млрд куб. м).

Отбор из ПХГ Украины, в частности, 29 февраля составил 34 млн куб. м при импорте 34,2 млн куб. м и внутренней добыче 56,8 млн куб. м.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", текущий объем превышает показатель запасов 28 февраля 2019 года на 63%, 28 февраля 2018 года – на 58,8%, 28 февраля 2017 года – на 90,8%, 29 февраля 2016 года – на 58,2%, 28 февраля 2015 года – на 94,1%.

Как сообщалось, на протяжении минувшего отопительного сезона, длившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).

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В стартовавший 1 ноября отопительный сезон 2019/20 года Украина вошла с максимальными за последние 10 лет запасами 21 млрд 783,68 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа страны.

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Газ, Укртрансгаз, Запасы газа, ПХГ.
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