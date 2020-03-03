Кабмин расширил перечень объектов большой приватизации

Новости Бизнеса:Кабинет министров намерен передать 412 объектов малой приватизации в Фонд госимущества Украины.

Кабинет министров расширил перечень объектов большой приватизации за счет ГП "Артемсоль", АО "Первый киевский машиностроительный завод", АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины", ГАК "Хлеб Украины".

"412 объектов сегодня должны быть дополнительно переданы в ФГИ", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук, открывая заседание правительства во вторник.

Как сообщалось со ссылкой на замминистра экономики Павлу Кухту, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства готовит последний этап "малой приватизации".

"Сейчас мы собираем последнюю волну предприятий, которые нужно передать Фонду госимущества для приватизации. Это около 300 предприятий, после чего там будет около тысячи предприятий", - сказал он в ходе "Форума реформ" в конце февраля.