Кабмин выставит на приватизацию госпредприятие "Артемсоль"

Новости Бизнеса:Кабмин принял решение выставить на приватизацию ГП "Артемсоль".

Кабинет министров передаст государственное соледобывающее предприятие "Артемсоль" на приватизацию.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук по итогам заседания правительства.

"Правительство отменило монополию на производство соли в Украине. ГП "Артемсоль" приватизируют", - написал он.

Премьер уточнил, что предприятие будет реализовано через прозрачный аукцион, но дату проведения аукциона не уточнил.

В сообщении Гончарука отмечается, что ранее предприятие получило штраф от Антимонопольного комитета в размере 3,14 млн гривен из-за манипуляций с ценой на соль.

"Более того, руководство госпредприятия является фигурантами дел о взятках в 800 тысяч гривен", - написал премьер, добавив, что правительство "ставит точку в этой истории".

Как сообщалось ранее, в ноябре 2018 года Антимонопольный комитет признал государственное соледобывающее предприятие "Артемсоль" монополистом и оштрафовал его на сумму 13,4 млн грн за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

Госпредприятие "Артемсоль" – крупнейший производитель поваренной соли в Центральной и Восточной Европе. Предприятие основано в 1881 году. Производственная мощность "Артемсоли" составляет 7 млн тонн в год. Численность сотрудников – более 3 тыс. человек. Продукция предприятия экспортируется в 22 страны. На рынке соли в Украине доля предприятия превышает 90%.

Напомним, правительство приняло решение об обязательной продаже госимущества через систему Prozorro.