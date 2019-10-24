Продажа госимущества через Prozorro стала обязательной

Новости Бизнеса:Правительство приняло решение об обязательной продаже госимущества через систему Prozorro.

Кабинет министров Украины принял решение, которым определил обязательной продажу госимущества и имущества госпредприятий через систему Prozorro.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

"Система доказала свою эффективность с 2017 года в рамках пилотного проекта, где реализовано имущество почти на 760 млн грн со средним ростом цены на более чем 25%", - сказано в сообщении.

В Кабмине также добавили, что, по предварительным расчетам, балансовая стоимость активов группы "ликвидации и списания" составляет 5,7 млрд грн.

Как сообщалось, Министерство финансов Украины представило проект "Е-контракт", который продолжит информационную трансформацию в сфере публичных финансов путём перевода всех заключаемых на площадке Prozоrro договоров в электронный формат.

По данным Министерства развития экономики, за три года в системе Prozorro было реализовано объектов на сумму более 17,5 млрд грн.

Система Prozorro была распространена в Украине на всех государственных заказчиков с 1 августа 2016 года при проведении закупок товаров стоимостью более 200 тыс. грн и услуг - более 1,5 млн грн. Ключевым критерием победы в тендере в рамках Prozorro является цена, а экономия государственных средств достигается за счет конкуренции по рыночному принципу.

В середине октября президент Украины подписал закон о снижении допороговых закупок в системе Prozorro до 50 тыс. грн. Также закон обязывает заказчика предоставлять отчеты в систему Prozorro о всех закупках стоимостью от 1 копейки (ранее - от 50 тысяч гривен).

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров начать подготовку к большой приватизации до 1 декабря.