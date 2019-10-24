Скачать
Четверг, 24.10.2019
Первая леди Украины изучила систему питания японских школ (Фото)
Первая леди Украины изучила систему питания японских школ (Фото)
Арахамия в полной тишине проходит детектор лжи (Видео)
Арахамия в полной тишине проходит детектор лжи (Видео)
Дарья Белодед завоевала "золото" на турнире Grand Slam
Дарья Белодед завоевала "золото" на турнире Grand Slam
Что почитать и посмотреть на Хэллоуин: рекомендации от Стивена Кинга (Фото, Видео)
Что почитать и посмотреть на Хэллоуин: рекомендации от Стивена Кинга (Фото, Видео)

Продажа госимущества через Prozorro стала обязательной

Продажа госимущества через Prozorro стала обязательной
16:30 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Правительство приняло решение об обязательной продаже госимущества через систему Prozorro.

Кабинет министров Украины принял решение, которым определил обязательной продажу госимущества и имущества госпредприятий через систему Prozorro.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

"Система доказала свою эффективность с 2017 года в рамках пилотного проекта, где реализовано имущество почти на 760 млн грн со средним ростом цены на более чем 25%", - сказано в сообщении.

В Кабмине также добавили, что, по предварительным расчетам, балансовая стоимость активов группы "ликвидации и списания" составляет 5,7 млрд грн.

Как сообщалось, Министерство финансов Украины представило проект "Е-контракт", который продолжит информационную трансформацию в сфере публичных финансов путём перевода всех заключаемых на площадке Prozоrro договоров в электронный формат.

Зеленский подписал изменения в законе "О публичных закупках"

По данным Министерства развития экономики, за три года в системе Prozorro было реализовано объектов на сумму более 17,5 млрд грн.

Система Prozorro была распространена в Украине на всех государственных заказчиков с 1 августа 2016 года при проведении закупок товаров стоимостью более 200 тыс. грн и услуг - более 1,5 млн грн. Ключевым критерием победы в тендере в рамках Prozorro является цена, а экономия государственных средств достигается за счет конкуренции по рыночному принципу.

В середине октября президент Украины подписал закон о снижении допороговых закупок в системе Prozorro до 50 тыс. грн. Также закон обязывает заказчика предоставлять отчеты в систему Prozorro о всех закупках стоимостью от 1 копейки (ранее - от 50 тысяч гривен).

Првительство планирует продавать арестованные активы через Prozorro

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров начать подготовку к большой приватизации до 1 декабря.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Приватизация, Кабмин, Госимущество, Имущество, ProZorro, Большая приватизация.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Назван овощ, который поможет быстро поправить зрение
02 Лучшие поздравления с Днем рождения на 24 октября
03 Ракицкий забил шикарный гол в Лиге чемпионов (Видео)
04 Глубже всех: самые глубокие станции метро в мире
05 Приметы и обряды на 24 октября - Филиппов день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
НБУ ожидает 50 млрд кубометров газа от &quot;Газпрома&quot;
НБУ ожидает 50 млрд кубометров газа от "Газпрома"
Кравцов предлагает зарядить авто на вокзале в Киеве
Кравцов предлагает зарядить авто на вокзале в Киеве
&quot;Никто не останавливается&quot;: Чумак - о расследовании дел по Майдану
Чумак - о расследовании дел по Майдану
&quot;Долгий путь домой&quot;: Майкл Дуглас просил своего старшего сына продавать наркотики
Майкл Дуглас просил своего сына продавать наркотики
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь