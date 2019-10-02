Првительство планирует продавать арестованные активы через Prozorro

Новости Бизнеса:Гончарук заявляет, что таким образом правительство хочет позволить каждому украинцу участвовать на равных условиях в торгах.

Кабинет министров принял решение, согласно которому активы, арестованные в рамках процедуры восстановления платежеспособности должников (банкротства), будут продаваться на прозрачных аукционах через онлайн-площадку "Прозорро. Продажи".

Об этом во время брифинга сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Сегодня мы приняли решение, что все это арестованное имущество, если и будет продаваться, то через интернет-площадку, к которой есть доверие – это "Прозорро. Продажи", – сказал он.

Гончарук отметил, что ранее арестованное имущество реализовалось "на разных этапах по-разному", в том числе через государственный электронный аукцион СЕТАМ. В самой процедуре банкротства появилось множество недостатков - имущество неправильно описывалось и оценивалось, не выставлялось на торги или же аукционы проводились "под кого-то", из-за чего доверие к системе пропало.

"Мы в правительстве прекращаем работу любых систем, к которым у нас есть подозрения насчет их предвзятости и несправедливости", – подчеркнул премьер.

По словам Гончарука, правительство хочет позволить каждому украинцу участвовать на равных условиях в прозрачных торгах для покупки такого имущества.

"Это позволит сократить процедуру банкротства и разморозить большое количество активов, которые годами находятся в подвешенном состоянии в судах, и на которых зарабатывает не экономика, а только юристы", – добавил премьер.

Государственное предприятие "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ) работает с 26 октября 2015 года. В сентябре 2017 года госпредприятие СЕТАМ сменило название электронной площадки для торгов на OpenMarket. Это электронная площадка для проведения торгов имуществом, арестованным Государственной исполнительной службой Украины.

Госпредприятие "Прозорро.Продажи" было создано в 2017 году для продажи активов неплатежеспособных банков по инициативе Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Национального банка Украины, Министерства экономического развития и торговли и организации Transparency International Ukraine. В феврале 2019 года Фонд гарантирования вкладов передал госпредприятию первую центральную базу данных.