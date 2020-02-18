Большая приватизация: ФГИУ назвал количество объектов, которые отдадут в частные руки

Новости Бизнеса:Фонд госимущества планирует в этом году продать пять объектов большой приватизации.

Фонд государственного имущества Украины планирует в этом году продать пять объектов большой приватизации.

Об этом во время круглого стола с представителями немецких компаний заявил глава фонда Дмитрий Сенниченко.

"Будем надеяться сделать пять", - сказал он.

Судя по данным презентации, фонд планирует приватизировать отель "Днипро" в апреле, "Объединенную горно-химическую компанию" - в июле, Одесский припортовый завод - в августе, отель "Президент" - в ноябре, завод "Электротяжмаш" - в декабре этого года.

Как сообщалось ранее, в 2020 году планируется получить 12 млрд грн в государственный бюджет.

Напомним, глава Фонда госимущества говорит, что перед каждым менеджером будет ставиться четкие показатели эффективности.