Фонд госимущества не будет спешить с приватизацией Турбоатома и Электротяжмаша

Новости Бизнеса:Фонд государственного имущества "не рассматривает быстрый путь" приватизации харьковских предприятий Турбоатом и Электротяжмаш.

Фонд государственного имущества Украины не планирует, что приватизация харьковских госпредприятий "Электротяжмаш" и АО "Турбоатом" может произойти в ближайшее время.

Об этом глава фонда Дмитрий Сенниченко заявил во время рабочей встречи с главой Харьковской облгосадминистрации Алексеем Кучером, передает пресс-служба ОГА.

"Сейчас мы не рассматриваем быстрый путь приватизации этих предприятий. Мы должны изучить рынок и спрос. Потому что каждое предприятие требует инвестиций, но инвестор должен быть профильный. Ни в коем случае мы не должны допустить покупку предприятий конкурентами с целью уничтожения или передать их непрофессиональным операторам. Потому будем к этому очень внимательно подходить. Это точно не произойдет в ближайшие месяцы и, может, не в этом году", - цитирует Сенниченко пресс-служба ОГА.

Что касается "Электротяжмаша", то, по словам Сенниченко, с 1 марта он снова перейдет на полную рабочую неделю, а перед новым руководителем предприятия поставлена задача увеличить на 30% зарплату и сделать завод прибыльным.

"За последние пять лет "Электротяжмаш" потерял 30% рабочих, дебиторская задолженность составляет 500 млн грн, кредит – 900 млн грн. Но у нас есть новый руководитель, у которого есть видение развития предприятия. Первые шаги сделаны: заработная плата выплачена, контракты подписываются. На закупках за месяц сэкономлено 60 млн грн. У предприятия есть совместные проекты с "Турбоатомом" для "Гидроэнерго", - цитирует главу ФГИУ пресс-служба ОГА.

Как сообщалось ранее, президент Зеленский неоднократно заявлял, что Украина в ближайшие пять лет проведет масштабную приватизацию, и призывал иностранных инвесторов воспользоваться этим. "Электротяжмаш" входит в число объектов большой приватизации, запланированных к продаже в этом году.

ГП "Завод "Электротяжмаш" - украинский завод, один из крупнейших в Харькове. Входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины. Специализируется на разработке и выпуске турбогенераторов, гидрогенераторов, крупных электрических машин постоянного тока, комплектного электрооборудования для городского и железнодорожного электротранспорта.

"Турбоатом" (г. Харьков) производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытаний и отгрузки. В структуру "Турбоатома" входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования. Управление государственной частью акций ПАО "Турбоатом" осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций.