Глава Фонда госимущества: в контрактах менеджеров госкомпаний будут прописаны бонусы

Новости Бизнеса:Глава Фонда госимущества говорит, что перед каждым менеджером будет ставиться четкие показатели эффективности.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует прописывать в новых контрактах с руководством государственных компаний, запланированных к приватизации, ключевые показатели эффективности (KPI), а также бонус от продажи объектов, чтобы пробудить в них заинтересованность увеличить стоимость данных предприятий.

Об этом во время представления планов по приватизации заявил глава ФГИУ Дмитрий Сенниченко.

"Каждому новому менеджеру ставится четкий KPI, ставится план. Новый менеджмент будет иметь новые контракты с мотивацией на приватизацию.Если менеджеру сделать KPI, чтобы приватизация произошла, тогда он получит определенный процент от этого, то тогда он будет заинтересован в том, чтобы капитализация компании увеличилась и приватизация все-таки произошла", - сказал он.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Алексей Гончарук ожидает, что в 2020 году приватизация принесет 12 млрд грн.

Напомним, Глава Фонда госимущества не имеет сомнений в том, что "Центрэнерго" будет приватизирован.