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В Фонде госимущества уверены в приватизации "Центрэнерго"

В Фонде госимущества уверены в приватизации "Центрэнерго"
12:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Глава Фонда госимущества не имеет сомнений в том, что "Центрэнерго" будет приватизирован.

Фонд государственного имущества Украины уверен в скорой победе в деле по иску ООО "Укрдонинвест", из-за которого суд временно заблокировал приватизацию компании "Центрэнерго".

Об этом во время представления планов по приватизации заявил глава фонда Дмитрий Сенниченко.

"Мы его точно выиграем и разблокируем процесс приватизации предприятия", - сказал он.

Сенниченко также добавил, что в ближайшем будущем планируется смена менеджмента компании.

По его словам, уже объявлен новый конкурс по приватизации предприятия, сейчас там проводят аудит международные компании.

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Как сообщалось ранее, в конце января Хозяйственный суд Киева запретил приватизацию госкомпании "Центрэнерго" до разрешения по сути спора Фонда госимущества и ООО "Укрдонинвест".

Компания "Центрэнерго" была включена в число объектов большой приватизации на 2018 год, причем именно с нее планировали начать этот процесс. Советник по приватизации "Центрэнерго" аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young оценила принадлежащий государству пакет акций предприятия (78,3%) в 5,985 млрд гривен (225,48 млн долларов).

Однако конкурс по продаже отменили, а в Фонде госимущества заявили, что участники конкурса ООО "Укрдонинвест" и Производственное унитарное предприятие "Нефтебитумный завод" не допущены к участию, поскольку поданная ими документация не соответствует требованиям законодательства. В 2018 году компания "Укрдонинвест" обратилась в суд с иском, требуя признать себя участником конкурса по приватизации "Центрэнерго" с признанием недействительным приказа Фонда госимущества об отмене продажи компании. Фонд планировал продать госпакет акций предприятия в 2020 году как объект большой приватизации.

Суд запретил приватизацию Центрэненрго

"Центрэнерго" является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. Государство владеет 78,289% акций компании. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт - 14% генерирующей мощности Украины. "Центрэнерго" поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.

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Приватизация, Фонд госимущества, Центрэнерго.
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