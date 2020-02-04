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Кабмин обновил перечень предприятий, не подлежащих приватизации

Кабмин обновил перечень предприятий, не подлежащих приватизации
12:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Кабмин направил в ВР список предприятий, которые нельзя приватизировать.

Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект №2831 "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации". Об этом сообщается на на сайте парламента. Законопроект поступил на рассмотрение Рады 3 февраля.

На данный момент ни текст, ни пояснительная записка к законопроекту не обнародованы.

Как сообщалось ранее, 15 января Кабинет министров утвердил обновленный перечень предприятий, которые не подлежат приватизации.

В опубликованном перечне объектов присутствуют НАК "Нафтогаз Украины", "Магистральные газопроводы Украины, "Укртрансгаз", "Укргазвыдобування", "Черноморнафтогаз", "Укртранснафта", холдинговая компания "Артем", "Укрпошта", "Укрзализныця". Для этих предприятий установлено условие, что часть корпоративных прав, принадлежащих государству, должно быть не менее 50% плюс одна акция.

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Для таких предприятий, как "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", "Антонов", прописано условие в 100% корпоративных прав, которые принадлежат государству.

2 октября 2019 года Верховная Рада приняла закон, которым отменяется предыдущий перечень предприятий, не подлежащих приватизации. Кабмин должен был в течение трех месяцев после этого подготовить обновленный список госактивов, которые нельзя приватизировать.

Напомним, продажа госпакета акций "Центрэнерго" запрещена до решения по сути спора с "Укрдонинвестом".

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Верховная Рада, Приватизация, ВР, Кабмин, госпредприятия.
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