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Суд запретил приватизацию Центрэненрго

Суд запретил приватизацию Центрэненрго
09:27 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Продажа госпакета акций "Центрэнерго" запрещена до решения по сути спора с "Укрдонинвестом".

Компания "Укрдонинвест" Виталия Кропачева добилась повторного обеспечения иска к Фонду государственного имущества по делу о приватизации ПАО "Центрэнерго". Об этом говорится в решении Хозяйственного суда Киева.

"Принять меры по обеспечению иска ООО "Укрдонинвест" к ФГИ путем запрета ФГИ совершать любые действия по осуществлению приватизации ПАО "Центрэнерго" до вступления в законную силу судебного решения по результатам рассмотрения дела по существу о признании недействительным приказа ФГИ №1572 от 13 декабря 2018 года", – говорится в тексте решения суда.

Ранее премьер Алексей Гончарук заявил, что компания Центрэнерго - в топ-приоритете на приватизацию, а правительство будет делать все возможное, чтобы туда зашел сильный иностранный игрок.

Гончарук рассказал о планах по приватизации "Центрэнерго"

Заместитель министра экономики Павел Кухта заявил, что приватизация "Центрэнерго" может состояться в 2020-2021 годах.

В январе 2020 года Фонд госимущества начал процедуру отбора советников по приватизации для "Центрэнерго", для анализа состояния дел в компании по результатам 2019 года Фонд привлекает аудиторскую компанию.

"Укрдонинвест Трейдинг" Виталия Кропачева хочет взыскать с госкомпании "Центрэнерго" 1,44 миллиарда гривен долга за поставку угля.

Напомним, глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко сомневается в приватизации "Центрэнерго" в 2020 году, несмотря на то, что предприятие есть в перечне объектов большой приватизации на следующий год.

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Киев, Приватизация, Суд, Центрэнерго, Укрдонинвест, Виталий Кропачев, Фонду государственного имущества.
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