Гончарук рассказал о планах по приватизации "Центрэнерго"

Новости Бизнеса:Центрэнерго в топ-приоритете правительства в плане "большой" приватизации.

Энергогенерирующая компания ПАО "Центрэнерго" находится в топ-приоритете Кабинета министров Украины относительно "большой" приватизации.

Об этом сказал Горчарук в ходе Киевского международного экономического форума в субботу.

"Центрэнерго" у нас в топ-приоритете на приватизацию. И я хочу, чтобы эта компания была приватизирована внешним, настоящим игроком. И правительство будет делать все, чтобы сюда пришел какой-то сильный игрок", - сказал он.

Он подчеркнул, что в настоящее время Фонд государственного имущества готовит компанию к приватизации.

"Там (в ФГИ - Ред.) сейчас менеджер, который не зависит ни от какого олигарха", - подчеркнул Горчарук.

Ранее глава ФГИ Дмитрий Сенниченко прогнозировал продажу "Цэнтрэнерго" в 2021 году.