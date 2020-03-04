В Украине изменяется принцип согласования проектов землеустройства

Новости Бизнеса:Все виды документации будут разрабатывать в соответствии с законодательством, а не с "региональными особенностями" и "традициями".

В Украине с 1 мая вводятся новые принципы согласования проектов землеустройства - в частности, всю документацию можно будет подавать только в электронной форме. Об этом сообщает Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Как отмечается, правительство приняло постановление, согласно которому с 1 мая 2020 года:

- будет действовать экстерриториальный принцип согласования всех видов документации по землеустройству;

- будет функционировать только электронная форма (с применением квалифицированной электронной подписи) представления на согласование в территориальные органы Госгеокадастра документации по землеустройству (получение заключения о рассмотрении также будет происходить онлайн);

- к проектам отвода будут добавлены 7 видов документации по землеустройству (в частности, по инвентаризации и рекультивации земель, необходимой для снятия и перенос плодородного слоя почвы).

В Госгеокадастре отмечают, что принцип экстерриториальности неоднократно доказывал свою эффективность.

"Для примера, с введением экстерриториального согласования проектов отвода, процент отрицательных заключений сократился с 40% до 15%", - говорится в сообщении.

Теперь, когда все виды документации будут разрабатывать в соответствии с законодательством, а не с "региональными особенностями" и "традициями", в Госгеокадастре ожидают, что количество отказов и в отношении остальных документов сократится до 15%.

По словам главы Госгеокадастра Дениса Башлыка, информация о границах земельных участков (координаты поворотных точек) со 2 января 2020 года находится в открытом доступе для инженеров-землеустроителей, инженеров-геодезистов, оценщиков по экспертной денежной оценке и органов местного самоуправления.

По информации министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, это позволило ликвидировать теневой рынок с годовым оборотом в 250 млн грн.