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В Одессе арестован иностранец, застреливший год назад супругов-предпринимателей

В Одессе арестован иностранец, застреливший год назад супругов-предпринимателей
00:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:В Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, подозреваемый арестован вчера, 2 марта.

Год назад 58-летний иностранец спланировал убийство супругов, проживавших в Ширяевском районе Одесской области. Злоумышленник, проживавший в этом же районе, много лет поддерживал с ними дружеские отношения.

«Он расстрелял мужчину и женщину из заранее приобретенного обреза, забрал из сейфа деньги, сэкономленные супругами для покупки автомобиля, и скрылся», - говорится в сообщении.

По словам начальника следственного управления областного главка полиции Сергея Шайхета, убийство произошло на территории Самойловского сельсовета. Застреленных супругов (52-летнего мужчину и 50-летнюю женщину), которые занимались бизнесом, нашли соседи.

Подозреваемый – уроженец Таджикистана, 1961 года рождения, по данным полиции, также был предпринимателем.

«Друг семьи часто бывал в доме погибших, знал о том, что они собирают деньги для покупки автомобиля, и накопили уже около 10 тыс. долл.», - отметил Шайхет.

Злоумышленник заранее приобрел «обрез» - переработанную винтовку ТОЗ-БМ 16-го калибра и боеприпасы. Вечером 1 марта 2019 года он приехал домой к потерпевшим.

Иностранец убил хозяина 2 выстрелами в спину, а затем сделал «контрольный» выстрел в голову. Женщину ударил прикладом ружья, требуя ключи от сейфа с деньгами, затем застрелил несколькими выстрелами, забрал 10 тыс. долл. и около 30 тыс. грн.

В ходе следствия личность злоумышленника установлена, собрано достаточное количество улик, в том числе - оружие, которое он разобрал на запчасти и выбросил в нескольких километрах от места происшествия.

Мужчине сообщено о подозрении, 2 марта Киевский райсуд взял его под стражу.

Расследование ведется по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 4 ст. 187 (разбой) и п.п. 1 и 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство).

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Как сообщал УНИАН, в начале марта 2019 года в Ширяевском районе Одесской области неизвестные застрелили супругов. Мужчина и женщина были обнаружены в их доме: хозяин с проникающим огнестрельным ранением в спину найден в помещении летней кухни, а его жена - в одной из жилых комнат.

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Одесса, Иностранец, Арестован иностранец.
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