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В суд передали дело россиянина, который пытался взорвать автомобиль украинского разведчика

В суд передали дело россиянина, который пытался взорвать автомобиль украинского разведчика
23:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Обвиняемому инкриминируют совершение ряда преступлений.

В Киеве передали в суд дело гражданина Российской Федерации, которого обвиняют в попытке совершения теракта в столице Украины 4 апреля 2019 года.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, речь идет о происшествии 4 апреля 2019 года, когда злоумышленник пытался заминировать автомобиль сотрудника украинской разведки. Самодельное взрывное устройство сработало в момент установки.

"По результатам расследования получены неопровержимые доказательства очередного проявления ведения гибридной войны РФ против Украины - организация законченного покушения на террористический акт представителями спецслужб страны-оккупанта", - подчеркивают в Офисе генпрокурора.

Обвиняемому инкриминируют совершение ряда преступлений, в том числе использование поддельных документов гражданина Киргизии и незаконное обращение с оружием.

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Как сообщалось, взрыв произошел ночью 4 апреля 2019 года на улице Вильямса в Голосеевском районе Киева. На месте происшествия был обнаружен один пострадавший. Позже было установлено, что мужчина пытался заминировать автомобиль, однако при закладке взрывного устройства произошел самоподрыв, вследствие которого злоумышленник получил множественные травмы и скончался в больнице не приходя в сознание.

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Киев, Суд, Дело россиянина, Россиянин пытался взорвать автомобиль.
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