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Nord Stream-2: Украина обсуждает с США, как окончательно похоронить проект

Nord Stream-2: Украина обсуждает с США, как окончательно похоронить проект
08:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Глава Нафтогаза Андрей Коболев рассказал об обсуждении с американскими властями мер против российского газопровода.

Украина ведет переговоры с США и другими партнерами, направленные на то, чтобы окончательно помешать России восстановить прокладку трубопровода Nord Stream 2.

Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в Вашингтоне во время выступления в Атлантическом совете.

"Игра еще не закончена. Россияне попытаются создать собственные технические возможности, чтобы завершить прокладку трубопровода", - отметил глава Нафтогаза.

Он заметил, что хотя россияне и "не являются лучшими в строительстве эффективных и современных судов", технические возможности для прокладки труб все же существуют.

"Мы сейчас обсуждаем, в том числе здесь (в США – ред.), как быть уверенными, что этот проект похоронен окончательно", - подчеркнул Коболев.

По его словам, санкционная политика Вашингтона в отношении Nord Stream 2 стала "одним из важнейших шагов" в поддержку энергетической безопасности Украины.

"Мы надеемся, что правительство США продолжит усилия в этом направлении", - заявил глава Нафтогаза.

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Как сообщалось, в декабре прошлого года президент США подписал оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции против российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток" ради энергетической безопасности Европы.

Предусмотрено введение ограничений - в том числе против судов, которые занимаются прокладкой трубопроводов по морскому дну, а также лиц, причастных к их работе. Позже стало известно, что Палата представителей и Сенат Конгресса США обсуждают возможность введения нового пакета санкций, нацеленных против этих газопроводов.

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Нафтогаз Украины, Андрей Коболев, Северный поток-2, Nord Stream-2.
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