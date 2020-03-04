США выделят Украине $38 млн для киберзащиты

Новости Бизнеса:Американское правительство планирует выделить в течение следующих четырех лет $38 млн для усиления кибербезопасности Украины.

Первые $8 млн уже предоставлены украинской стороне, сообщили в Госдепартаменте по результатам Третьего кибер-диалога между двумя странами, который состоялся в Киеве.

"С целью демонстрации последовательной приверженности поддержке кибербезопасности США объявили о выделении дополнительных $8 млн из целевой статьи помощи – кроме тех $10 млн, которые были предоставлены в 2017 году", - отметили во внешнеполитическом ведомстве США.

При этом уточняется, что часть средств будет обеспечиваться за счет агентства USAID, которое планирует в течение следующих четырех лет инвестировать до $38 млн "для развития возможностей Украины в сфере кибербезопасности путем поддержки правовой и регуляторной реформ, подготовки кадров и привлечения частного сектора".

Кроме того, как сообщили в Госдепе, ФБР вручило Киберполиции Украины и Офису генпрокурора награду за сотрудничество при аресте и экстрадиции киберпреступников, действовавших в Украине в течение многих лет.

Во время кибер-диалога делегации Украины и США обсудили последние достижения в сфере кибербезопасности, проблемы безопасности 5G, развитие кибер-потенциала, а также вопросы международной киберполитики.

При этом, как сообщается, были рассмотрены проекты помощи в сфере кибербезопасности, разработанные США совместно с украинскими агентствами и заинтересованными сторонами. Они предусматривают, в частности, усиление безопасности критически важной инфраструктуры; разработку и реализацию киберстратегии; реагирование на инциденты, а также обмен информацией. Кроме того, речь идет о повышении осведомленности с вызовами в сфере кибербезопасности и проведении тренингов, направленных на обеспечение безопасности систем промышленного управления и цифровой криминалистики.

"Эти проекты дополняют сотрудничество США и Украины на других направлениях кибербезопасности", - подытожили в Государственном департаменте.