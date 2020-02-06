Испытательная площадка: зачем РФ атакует Украину в киберпространстве

Новости Украины:РФ использует Украину для испытаний кибератак.

Россия использует Украину в качестве испытательной площадки для проведения кибератак.

Об этом сообщает компания SentinelLabs.

Занимается этим в частности российская группа Gameredon.

В отчете, который опубликовала SentinelLabs, речь идет о 5 тысячах "уникальных объектов в сфере безопасности" в Украине, которые атаковали хакеры. Делают они это с помощью модифицированной вирусной программы для операционной системы Windows. Последняя, среди прочего, направлена на сбор и завладения данными, поиск инструкций к серверу дистанционного контроля.

По словам главы компании Виталия Кремеза, вероятно атаки России по Украине - "это подготовка, которую могут применить к другим целям в интересах РФ".

Отмечается, что хакерская группа Gameredon проводит атаки с 2013 года. С тех пор она значительно расширила масштаб своих операций.