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Испытательная площадка: зачем РФ атакует Украину в киберпространстве

Испытательная площадка: зачем РФ атакует Украину в киберпространстве
01:05 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: pixabay

Новости Украины:РФ использует Украину для испытаний кибератак.

Россия использует Украину в качестве испытательной площадки для проведения кибератак.

Об этом сообщает компания SentinelLabs. 

Занимается этим в частности российская группа Gameredon.

В отчете, который опубликовала SentinelLabs, речь идет о 5 тысячах "уникальных объектов в сфере безопасности" в Украине, которые атаковали хакеры. Делают они это с помощью модифицированной вирусной программы для операционной системы Windows. Последняя, среди прочего, направлена на сбор и завладения данными, поиск инструкций к серверу дистанционного контроля.

По словам главы компании Виталия Кремеза, вероятно атаки России по Украине - "это подготовка, которую могут применить к другим целям в интересах РФ".

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Отмечается, что хакерская группа Gameredon проводит атаки с 2013 года. С тех пор она значительно расширила масштаб своих операций.

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Украина, Россия, Кибератака, Кибербезопасность.
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