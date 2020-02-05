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Нехватка ресурсов: В Симферополе граждане будут получать воду по графику

Нехватка ресурсов: В Симферополе граждане будут получать воду по графику
18:49 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости Украины:В Крыму из-за острого снижения уровня наполнения в водохранилищах, для местных жителей воду будут подавать по графику.

Из-за низкого уровня наполнения крымских водохранилищ в частные и многоквартирные дома Симферополя воду будут подавать по графику, сообщается на сайте оккупационной "городской администрации", подконтрольной Москве.

Горячей водой жители Симферополя смогут пользоваться только в выходные, холодной — ежедневно, но только утром и вечером, сообщила в Facebook так называемая "глава администрации Симферополя" Елена Проценко. График начнет действовать 10 февраля. 

Причина ограничений — низкий уровень наполненности питающих город водохранилищ. Графики подачи воды в ближайшее время будут опубликованы на сайте администрации города. Глава так называемого "Госкомводхоза Крыма" Игорь Вайль на оперативно-хозяйственном совещании в администрации Симферополя заявил, что, при нынешнем уровне наполнения водохранилищ и потребления воды в городе хватит на 90–100 дней. Общие запасы в трех водохранилищах, снабжающих Симферополь, около 28 млн куб. м (5 млн куб. м из них — остаток, который невозможно использовать). Это примерно в два раза меньше, чем год назад.

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В "Госкомводхозе Крыма" изданию "Коммерсант" сообщили, что в целом по Крыму ситуация лучше, чем в Симферополе.

Запасов воды в водохранилищах естественного стока на полуострове в настоящее время "меньше средних многолетних на 34%".

Но их хватит, чтобы пройти отопительный сезон. "По данным многолетних наблюдений, хорошая наполняемость приходится на май—июнь. Так в прошлом году осадки, выпавшие в июне, заполнили водохранилища водными запасами, которые в основном используются в настоящее время",— сообщили "Коммерсанту" в подконтрольном Москве ведомстве. Также там отметили, что общая наполненность водохранилищ естественного стока в Крыму составляет на данный момент 38% (96 млн куб. м). "По окончании отопительного сезона будет рассмотрена обеспеченность республики водными ресурсами на предстоящий курортный сезон", — добавили в "Госкомводхозе".

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Украина, Вода, Потребление, Сиферополь.
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