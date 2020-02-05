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Бесплатный курс для инвалидов: В Украине создали програму для трудоустройства граждан в IT

Бесплатный курс для инвалидов: В Украине создали програму для трудоустройства граждан в IT
18:14 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости Украины:В Минсоцполитики заявили о начале регистрации на бесплатный курс, после которого граждане смогут трудоустроится в IT-компаниях.

Министр социальной политики Юлия Соколовская рассказала, что отныне начинается регистрация на бесплатный курс, по окончании которого участники, которые сдадут тестирование и получат сертификаты, смогут принять участие в конкурсах на вакантные должности в IT-компаниях.

Об этом министр сказала во время пресс-брифинга, посвященном подписанию меморандума между Министерством социальной политики Украины и IT-ассоциацией по трудоустройству лиц с инвалидностью.

"Сегодня мне очень приятно говорить о том, что мы начинаем сегодня регистрацию на разработанный адаптированный курс, вместе с нашими партнерами... Месяц будет продолжаться регистрация на курс, который продлится 14 недель и будет иметь огромные преимущества и возможности для людей с инвалидностью... Он абсолютно бесплатный, и что самое важное, по окончанию этого курса те, кто пройдут, и сдадут тестирование, получат сертификаты, и эти сертификаты станут основой для участия в конкурсах вакантных должностей компаний-партнеров и участников Ассоциации "Информационные технологии Украины", - сказала Юлия Соколовская.

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Советник министра социальной политики Денис Мацуй добавил, что количество участников пилотного проекта ограничено.

Как сообщалось ранее, менее 1% детей с инвалидностью получают соцсопровождение.

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Украина, Инвалиды, Минсоцполитики, IТ-компании, Юлия Соколовская.
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