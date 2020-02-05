Жертвы болезни: В Украине с начала эпидемии умерло уже 15 человек от гриппа

Новости Украины:В Украине вследствие заболевания гриппом умерло уже 15 человек с начала епидсезона.

С начала эпидемического сезона в Украине вследствие заболевания гриппом умерли 15 человек.

Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор Директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский.

По его словам, на сегодня в большинстве областей Украины превышен эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ, а во многих учебных заведениях вводятся карантинные мероприятия.

"За неделю зарегистрировано 2 летальных случая в результате гриппа, что подтверждено методом ПЦР, с начала эпидемического сезона - всего 15", - сказал Скильпальський.

По его словам, ни один умерший не был привит против гриппа.

Скипальский также сообщил, что в Украине работает горячая линия 0800-50-58 -40 для консультаций по коронавирусу.