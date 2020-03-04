Мировые цены на нефть снова пошли вверх

Новости Бизнеса:Нефть растет в цене на фоне ожиданий результатов встречи ОПЕК+ и министров финансов G-7.

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в среду на новостях о том, что технический комитет ОПЕК+ рекомендовал усилить сокращение добычи на объем до 1 млн б/д. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,73 (1,41%) - до $52,59 за баррель. Во вторник их цена снизилась на $0,04 (0,08%), составив на закрытие $51,86 за баррель.

Котировки апрельских фьючерсов WTI на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на $0,69 (1,46%) - до $47,87 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена выросла на $0,43 (на 0,92%), завершив день на уровне $47,18 за баррель.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники, группа, известная как ОПЕК+, 3 марта рекомендовала сократить добычу нефти дополнительно на 1 млн барр./сут. (б/с). Эта рекомендация может означать, что Россия и Саудовская Аравия близки к соглашению о мерах по поддержке мировых цен.

Новое сокращение дополнит текущее снижение производства на 2,1 млн б/с, которые включают 1,7 млн б/с в согласованных ограничениях добычи группой ОПЕК+ и добровольных дополнительных сокращений со стороны Саудовской Аравии.

ОПЕК+ проведет свой официальный министерский саммит в Вене 5-6 марта.

Коммерческие запасы сырой нефти в США выросли за последнюю неделю на 1,7 млн барр. при прогнозном росте на 2,6 млн барр. Об этом свидетельствую данные Американского института нефти (API).

Федеральная резервная система США 3 марта снизила процентные ставки на 0,5 п.п., чтобы защитить крупнейшую экономику мира от воздействия коронавируса.

"Чрезвычайное снижение ставки ФРС подчеркивает хрупкость экономических основ, и это призывает ОПЕК+ углубить сокращение производства, чтобы поддержать цены на энергоносители", — сказала Маргарет Янг, аналитик рынка в CMC Markets.

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 52,31 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 51,88 доллара за баррель, что на 2 цента выше уровня закрытия торгов ($51,86).