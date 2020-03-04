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Украинские аграрии демонстрируют хороший результат в экспорте зерновых

Украинские аграрии демонстрируют хороший результат в экспорте зерновых
17:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:С начала 2019/2020 МГ аграрии уже успели экспортировать 41,3 млн тонн зерновых.

Украина с начала 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 4 марта 2020 года экспортировала 41,306 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 8,23 млн тонн больше, чем на ту же дату прошлого МГ.

Согласно данным информационно-аналитического портала АПК Украины, к настоящему времени страна экспортировала 16,7 млн тонн пшеницы, 20,1 млн тонн кукурузы, 4,04 млн тонн ячменя.

По состоянию на 4 марта текущего года экспортировано также 256,3 тыс. тонн муки.

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Как сообщалось, Украина в 2018/2019 МГ экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% выше показателя предыдущего МГ.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в феврале повысило прогноз экспорта зерновых в Украине на 2019/2020 МГ на 0,5 млн тонн по сравнению с январским прогнозом – до 56,6 млн тонн за счет показателей по кукурузе.

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Украина, Экспорт, АПК, Зерновые, Зерно.
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