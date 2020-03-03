Пять тысяч на корову: В Украине стартует новая програма поддержки фермеров

Новости Бизнеса:В правительстве собираются запустить программу для поддержки фермеров, которые удерживают менее 25 коров.

Правительство планирует запустить программу поддержки семейных и фермерских хозяйств, которые удерживают не более 25 коров, с выплатой по 5 тыс. грн на корову.

Об этом рассказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий во время XIII Международного молочного конгресса, сообщила пресс-служба Ассоциации производителей молока (АВМ).

"Надеемся, что будут развиваться молочные семейные фермы. Дополнительно планируем запустить программу поддержки семейных и фермерских хозяйств путем выплат по 5 тыс. грн на корову, которые содержат не более 25 коров. Также мы бы хотели реализовать программу поддержки земельным ресурсом молочного животноводства из расчета дополнительно 2 га на 1 корову", - отметил Высоцкий.

Он акцентировал, что основой развития молочного направления должна стать нацеленность на максимальную производительность поголовья. Соответственно, обязаны работать программы, которые максимально обеспечат такой результат. В частности, это программа компенсации покупки племенного высокопродуктивного поголовья, программа компенсации до 30% стоимости реконструкции и строительства животноводческих комплексов и программа удешевления кредитов до 5% - до 1,5 учетной ставки НБУ, но не более 15 млн грн на группу связанных человек.

По словам заместителя министра, правительство намерено до июня этого года разработать программы государственной поддержки агросектора, в том числе и господдержки животноводства, которые будут действовать в течение следующих трех лет.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины на заседании 19 февраля 2020 года определил 8 основных направлений в аграрном секторе экономики, на которые в 2020 году будут направлены 4 млрд грн государственной поддержки.

В частности, предполагается государственная поддержка развития животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции; финансовая поддержка развития фермерских хозяйств; частичная компенсация стоимости сельхозтехники и оборудования отечественного производства; финансовая поддержка мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления кредитов; финансовая поддержка развития садоводства, виноградарства и хмелеводства; предоставление семейным фермерским хозяйствам дополнительной финансовой поддержки с помощью механизма доплаты в пользу застрахованных лиц - членов/председателя семейного фермерского хозяйства единого социального взноса.

Правительство намерено в марте утвердить порядок использования средств государственной поддержки аграриев в 2020 году, а с апреля начать выплаты помощи.