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В Украине усложнились поставки чеснока из Китая из-за коронавируса

В Украине усложнились поставки чеснока из Китая из-за коронавируса
18:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:В Украине значительно затруднились поставки импортного чеснока из Китая и Ирана из-за распространения коронавируса.

Украина зависима от импорта чеснока из Китая, а также Ирана, однако поставки этого товара сейчас затруднены из-за коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба аналитической платформы EastFruit со ссылкой на директора по развитию Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Катерину Звереву.

"Китай и Иран обеспечили в прошлом году более 80% всех поставок чеснока в Украину. На сегодняшний день на внутреннем рынке практически не осталось запасов товарного чеснока урожая 2019 года, поэтому Украина сейчас полностью зависима от импорта. Проблемы с коронавирусом в Китае и Иране уже привели к развалу логистических цепочек поставок продукции, а новый урожай чеснока в стране начнут убирать лишь через 5-6 месяцев. Поэтому, не исключено, что цены на свежий чеснок за этот период могут существенно вырасти", - цитирует пресс-служба эксперта.

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По данным EastFruit, в 2019 году Украина импортировала в полтора раза больше свежего чеснока, чем годом ранее - более 5,3 тысячи тонн, 73% которого поступило из Китая. Больше чеснока Украина импортировала только в 2013 году - около 6,9 тысячи тонн.

"Импорт чеснока в Украину растёт уже два года подряд, а объём импорта в 2019 году был рекордным с 2013 года", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что Украина ни разу не была нетто-экспортером чеснока, всегда импортируя больше, чем продавалось на экспорт.

"Основная причина - отсутствие должной инфраструктуры и знания специфики хранения чеснока", - говорится в сообщении.

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Согласно сообщению, выращиванием чеснока в Украине занимаются в основном мелкие аграрии, что не позволяет создавать современные хранилища, так как это было бы нерентабельно.

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Украина, Экспорт, Китай, Импорт, Чеснок.
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