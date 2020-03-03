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В Кабмине ограничили месячные зарплаты для глав госкомпаний

В Кабмине ограничили месячные зарплаты для глав госкомпаний
17:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook.com

Новости Украины:В Кабмине Украины установили предельный размер месячной зарплаты для руководителей госкомпаний.

Кабинет министров Украины установил предельный размер месячной заработной платы руководителя государственной компании, который не должен превышать 1,25 миллиона гривень.

Об этом сказано в постановлении Кабмина №141 от 5 февраля, которое опубликовано в "Урядовом курьере".

"Установить, что месячный размер заработной платы руководителя субъекта хозяйствования государственного сектора экономики, который определяется в контракте, не должен превышать 1250 тысяч гривень", - сказано в постановлении.

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Кроме того, своим постановлением правительство пересмотрело условия выплат членам наблюдательных советов, привязав их потолок к среднемесячной зарплате в отрасли по итогам предыдущего квартала. Если выручка госкомпании составила менее 1 миллиарда гривень, то устанавливается ограничение в 5 средних зарплат по отрасли, при выручке от 1 до 3 миллиардов гривень - до 10 зарплат, от 3 до 10 миллиарда гривень - до 15 зарплат, от 10 до 20 миллиардов гривень - до 18 зарплат, свыше 20 миллиардов гривень - до 22 зарплат.

Кабмин в постановлении рекомендовал государственным органам и наблюдательным советам пересмотреть контракты с руководителями госкомпаний и членами набсоветов, которые заключены до вступления в силу этого нормативно-правового акта.

Как сообщалось ранее, 17 января президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку представить новую концепцию заработных плат руководителей министерств, ведомств, государственных компаний и их заместителей с учетом ситуации в стране.

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"Это должна быть нормальная заработная плата. Мы понимаем, что это очень серьезные специалисты, но я хочу иметь общее мнение с вами и министрами, что такие зарплаты могут быть сегодня в Украине в такой ситуации, в которой находится наша экономика. Когда вы и ваше правительство поднимете экономику - можно будет поднимать эти заработные платы", - подчеркнул президент.

При этом средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в январе 2020 года составляла 10 727 гривень. А минимальная зарплата с 1 января 2020 года составляет 4 723 гривни в месяц.

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Украина, Бюджет, Зарплата, Кабмин, Госкомпании.
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