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"Завтра будет горячо": На внеочередное заседание ВР пригласили дипломатов

"Завтра будет горячо": На внеочередное заседание ВР пригласили дипломатов
16:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Внеочередное заседание парламента состоится 4 марта в 16:00.

На завтрашнее внеочередное заседание Верховной Рады пригласили представителей дипломатического корпуса и послов.

Об этом сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook.

"Комитет по вопросам внешней политики. Министр Пристайко отчитывается о работе министерства. С какими-то нотками прощания на посту министра. На вопрос, означает ли это его выступление отставку, прямого ответа мы не получили. Но неожиданно для себя выяснили, что завтра на внеочередное заседание ВР приглашены представители дипломатического корпуса, послы. Чем дальше, тем интереснее. Похоже, завтра будет горячо", - написала она.

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Геращенко добавила, что ей интересно, во фракции "Слуга народа" "знают, понимают, осознают сценарий завтрашнего заседания, цель, результат и последствия".

Как сообщалось ранее, 28 февраля президент Владимир Зеленский направил председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову письмо с требованием созвать внеочередное заседание парламента.

Заседание состоится завтра, 4 марта, в 16.00.

В повестке дня внеочередного пленарного заседания - шесть вопросов, в том числе несколько законопроектов.

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Кроме того, депутаты должны рассмотреть вопрос о Кабинете министров, а также деятельность МВД, СБУ, ГБР, НАБУ, Офиса генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что депутаты на внеочередном заседании будут рассматривать кадровые изменения в составе правительства.

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Верховная Рада, Ирина Геращенко, Кабмин, Вадим Пристайко, Европейская солидарность.
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