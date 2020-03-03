Стефанчук рассказал, когда обнародуют закон о референдуме

Новости Украины:Руслан Стефанчук заявил, что завтра будет обнародован законопроект о референдуме.

Завтра на сайте Верховной Рады должен быть обнародован законопроект о всеукраинском референдуме.

Об этом в сессионном зале парламента сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Законопроект о народовластии, о всеукраинском референдуме завтра будет вывешен для обсуждения на сайте Верховной Рады Украины", - сказал Стефанчук.

Как сообщалось ранее, 17 февраля во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента Стефанчук заявил о выходе на финальную версию первого законопроекта из ряда законопроектов, касающихся народовластия, - о всеукраинском референдуме.

Он выступил за проведение дискуссии между фракциями и группами по данному законопроекту, а также общественного обсуждения. Также законопроект необходимо перевести на английский язык, чтобы получить относительно него заключения иностранных экспертов.

Напомним, Верховная рада рассмотрела 2000 поправку к законопроекту о рынке земли из 4 тысяч.