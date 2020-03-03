Законопроект о рынке земли: Депутаты рассмотрели 50% поправок

Народные депутаты уже рассмотрели 2000-ю поправку в законопроект о рынке земли.
В первой части утреннего заседания парламента последней поправкой, за которую голосовали депутаты, была поправка №2002.
Однако сегодня и ранее депутаты не рассматривали некоторые предыдущие поправки, может означать, что к их рассмотрению парламент вернется позже.
Как сообщалось ранее, 13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№2178-10), который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.
6 февраля Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта во втором чтении. Всего к законопроекту ко второму чтению подано более 4 тысяч поправок.
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что парламент в середине апреля выйдет на окончательное голосование по законопроекту.
Напомним, Стефанчук подтвердил, что 4 марта ВР рассмотрит кадровые вопросы.